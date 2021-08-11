Son dakika haberleri: Kanalizasyon borusunda sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, düştüğü kanalizasyon borusunda sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Mahallesinde 2 apartman arasında bulunan eski kanalizasyon borusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu apartmanın duvarını delerek kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.
Kurtarılan yavruya mahalle sakinleri su ve mama verdi.
Kaynak: AA
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