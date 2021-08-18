Mersin'de kanatlarından tüfekle yaralanmış halde bulunan leylek tedaviye alındı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde kanatlarından yaralı leylek, tedavi altına alındı.

Veteriner hekim Mehmet Önem'i arayan vatandaşlar, kanatlarından tüfekle vurulmuş halde yaralı leylek bulduklarını belirtti.

Aracıyla leyleği teslim alarak kliniğine götüren Önem, burada yaptığı müdahalenin ardından leyleği, bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim etti.

Leylek, bakımının tamamlanmasının ardından doğal ortamına salınacak.

Mehmet Önem, gazetecilere yaralı leyleği Karaman il sınırından alıp kliniğine götürdüğünü belirterek, "İki kanatta da saçmalardan kaynaklı kırıklar var. İlk müdahaleyi yaptık. Biraz serum verdik, uygulamalar yaptık. Biraz kendine geldi, hareket etmeye başladı. Doğasever vatandaşımız sayesinde bir canı kurtarmış olduk." diye konuştu.