Mersin'de Kanlı Soygun: 2 Ölü
1 saat önce
Mersin'de maskeli hırsız, bir miktar çaldığı kuyumcuda 2 kişiyi öldürdü.
Mersin
'de maskeli hırsız, bir miktar çaldığı kuyumcuda 2 kişiyi öldürdü. Olay, Akdeniz
ilçesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yüzü maskeli bir kişi kuyumcuya girdi. Zanlı, kuyumcuda bulunan para ve altınları almak istedi. Ancak kuyumcu sahibi direnince yüzü maskeli kişi tabancayla iş yeri sahibi ve bir kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yüzü maskeli soyguncu ise bir miktar altın alarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş yeri sahibi ve vurulan diğer kişinin de öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Hüseyin Kar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:06 Kaynak: İHA
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