Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu'nda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Boğazpınar, İtfaiye, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de kanyonda mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika

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