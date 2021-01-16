Mersin'de kapı kilitlerini çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de 6 evin kapısındaki kilitleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki 6 evden kapı kilitlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Evlerin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlıkları gerçekleştiren şüphelinin Uğur A. olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin apartman ve çevresinde keşif yapması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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