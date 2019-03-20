Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kapkaç Şüphelileri Yakalandı

Mersin'de Kapkaç Şüphelileri Yakalandı

9 dakika önce

Mersin'de kapkaç yöntemiyle yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si yakalanıp tutuklandı.

Mersin'de Kapkaç Şüphelileri Yakalandı, System.String[]
Mersin'de kapkaç yöntemiyle yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yüzünü kapüşonla gizleyen 3 şüpheli, merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yürüyen bir kadını takibe aldı.

Telefonla konuşan kadının elindeki telefonu çalan zanlılardan biri, koşarak uzaklaştı.

Kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, bir zanlının telefonu çalarken, diğer 2 şüphelinin de uzaktan izlediğini belirledi.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Eren E. ve Ahmet B, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, diğer şüpheli Recep A'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:51 Kaynak: AA

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