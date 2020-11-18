Son dakika haberi | Kapkaç zanlılarını güvenlik kamerası kaydı yakalattı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kapkaç zanlılarını güvenlik kamerası kaydı yakalattı

18.11.2020 10:13

Son dakika haberlerine göre Mersin'de bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Mersin'de bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde yürüyen H.T'nin çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Caddedeki işletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kapkaçı yapanın Y.Ç. olduğunu, zanlıya M.Y. ve Ş.S.A'nın da yardım ettiğini belirledi.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Y.Ç'nin kapkaç yaptıktan sonra olay yerinden koşarak kaçması çevredeki işletmelerin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi | Kapkaç zanlılarını güvenlik kamerası kaydı yakalattı
Son dakika haberi | Kapkaç zanlılarını güvenlik kamerası kaydı yakalattı
Son dakika haberi | Kapkaç zanlılarını güvenlik kamerası kaydı yakalattı
Son dakika haberi | Kapkaç zanlılarını güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Mersin, Büro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kapkaç zanlılarını güvenlik kamerası kaydı yakalattı - Son Dakika


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