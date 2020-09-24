Mersin'de aç olduğunu söyleyerek para istediği kişinin cüzdanını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı, güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de yürüyen H.A'nın (63) yanına gelen bir kişi aç olduğunu söyleyip para istedi.

Şüpheli, kendisine yardım etmek isteyen H.A'nın elindeki cüzdanı kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki yaklaşık 300 güvenlik kamerasının kaydını inceledi.

Ekipler, kaçarken görüntüsü bir kameraya yansıyan şüphelinin Suriye uyruklu A.R. (20) olduğunu belirledi.

Adresi belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, zanlının olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.