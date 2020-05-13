Mersin'de kapkaç zanlısını tişörtü ele verdi - Son Dakika

Adliyeye sevk edildiği sırada E.A, gazetecilerin sorusu üzerine, hırsızlık yapmadığını iddia ederek, "Abi çekmeyin sizin yüzünüzden iş bulamıyoruz." ifadesini kullandı.

Maskeli şüphelilerden birinin giydiği sarı renkteki tişört üzerine yoğunlaşan ekipler, zanlının E.A olduğunu, motosikleti de H.A'nın kullandığını belirledi.

Mersin 'de, bir kadının boynundaki altın zinciri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarından teşhis edilerek yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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