Üye Girişi
Mersin'de kar festivali coşkusu - Son Dakika

Mersin'de kar festivali coşkusu

12.02.2022 18:01

Mersin'de kar festivali coşkusu Mersin'de ilk kez Toroslar Belediyesince düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Toroslar Kar Festivali'nin ilk günü coşkuyla başladı Mersin'de ilk kez Toroslar Belediyesince düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Toroslar Kar Festivali'nin ilk...

Mersin'de kar festivali coşkusu

Mersin'de ilk kez Toroslar Belediyesince düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Toroslar Kar Festivali'nin ilk günü coşkuyla başladı

MERSİN - Mersin'de ilk kez Toroslar Belediyesince düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Toroslar Kar Festivali'nin ilk günü coşkuyla başladı.

Toroslar'ın 1453 rakımlı Arslanköy Yaylasında düzenlenen festivale, Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Adana, Hatay ve Kayseri'den de binlerce kişi katıldı. Festivale katılan 7'den 70'e herkes, güzel havanın da etkisiyle DJ performansı eşliğinde danslarla, konserlerle coşup, yamaç paraşütü ve snowboard yaparak kartopu oynamanın ve kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Festival alanının yamacına işlenen dev Türk Bayrağı ise dikkat çekti.

Festival sabahında vatandaşlar, Mersin'in dört merkez ilçesinden sunulan servis imkanından ücretsiz olarak faydalandı. Tüm ihtiyaçların düşünüldüğü festival alanında katılımcılara Toroslar Belediyesince çay ve çorba ikram edildi. Katılımcılar, sucuk ekmek yiyerek gün boyu eğlendi ve festivali doyasıya yaşadı.

'Kardan adam değil kardan aile'

'14 Şubat Sevgililer Günü' için hazırlanan sürpriz temalar, fotoğraf karelerini süslerken festival alanında belediye ekipleri tarafından özenle yapılan kardan adam, kardan anne ve kardan çocuktan oluşan dev kardan aile ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Festivalde sunulan ücretsiz internet hizmeti ile katılımcılar, #ToroslarKarFest etiketini kullanarak kentin eşsiz güzelliğini tüm dünyaya duyurdu. Minikler kardan hayvan figürleriyle mutlu olurken, kar üstünde tahterevalli ve salıncağa binen vatandaşlar da sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Bölge esnafı açılan stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımını ve satışını yaparken, Toroslar Belediyesi'nin TORTEK kursiyerleri de el emeği ve göz nuru ile ürettikleri sergileme imkanı buldu.

"Kar festivalimiz, Türkiye'de yeni bir marka oldu"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, festivale yoğun ilgi gösteren ve sahip çıkan tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, festival ile Mersin'de kış turizmi konusunda bir çığır açtıklarını söyledi. Yılmaz, "Bu festival, birlik ve beraberlik içinde yapılmış ve başarılı olmuş bir çalışma. Mersin'de ve Çukurova bölgesinde iki yıl önce ilkini düzenlemiştik. Bölgemizde bu konseptte yapılan başka festival yok. Siz değerli hemşehrilerimiz de festivali çok sevdiniz. Bu da bizi daha çok motive ediyor. Biz de sizlerden aldığımız güçle çalışıyor, daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Geçen hafta açıklanan araştırmada Türkiye'nin en başarılı 3. ilçe belediye başkanı seçildik. Bu başarıda gece gündüz demeden, yağmurda, karda, kışta çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü yaptığımız bu iş, bizle ve ekibimizle birlikte bir takım oyunu. Bu takım oyununun 12'ncisi sizlersiniz. Tüm vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve protokol üyeleriyle birlikte bölge esnafının açtığı stantları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Mersin'de kar festivali coşkusu
Mersin'de kar festivali coşkusu
Mersin'de kar festivali coşkusu

YORUMLAR
500

Festival, Toroslar, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de kar festivali coşkusu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgilisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 18:10:01. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de kar festivali coşkusu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement