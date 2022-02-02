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Mersin'de kar nedeniyle çadırlarında mahsur kalan aile kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'de kar nedeniyle çadırlarında mahsur kalan aile kurtarıldı

02.02.2022 17:00
Mersin'de kar nedeniyle çadırlarında mahsur kalan aile kurtarıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde kar nedeniyle çadırlarında mahsur kalan Yörük aileye iş makinesiyle ulaşıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde kar nedeniyle çadırlarında mahsur kalan Yörük aileye iş makinesiyle ulaşıldı.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, hayvancılık yaptıkları 800 rakımdaki Çandır Mahallesi'nde çadır kuran Halime ve Osman Akça, yolların kardan kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

Çiftin yardım istemesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, karla kaplı yolu iş makinesiyle açarak aileye ve 350 küçükbaş hayvanına ulaştı.

Aile, ekipler tarafından ilçe merkezine getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yollardaki kar küreme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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Toroslar, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kar nedeniyle çadırlarında mahsur kalan aile kurtarıldı - Son Dakika


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