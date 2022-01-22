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Mersin'de kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor - Son Dakika

Mersin'de kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor

22.01.2022 16:38
Mersin'de kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor

Mersin'de kar yağışına bağlı kapalı yol bulunmadığı bildirildi.

Mersin'de kar yağışına bağlı kapalı yol bulunmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su başkanlığında, 12 çalışma grubu temsilcisi, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sekreterliğinde bir araya geldi.

Kent merkezi ve ilçelerde meydana gelebilecek yağışlara ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilen toplantıda, tedbirler de değerlendirildi.

Toplantıda AFAD Mersin Müdürü Cenk Yıldız tarafından kent merkezi ve ilçelerdeki son durum ve veri tablosuna ilişkin sunum yapıldı.

Toplantıda, 817 personel ve 263 aracın acil durumlara müdahale için görevlendirildiği, kar yağışına bağlı kapalı anayol ve köy yolu bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Su, afete müdahalede kurumlar arası koordinasyonun çok önemli olduğunu belirterek, "Hazırlıklı olmak önemli, gerekli tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Ekiplerimiz hazır, bizler hazırız. İnşallah bir afetle karşı karşıya kalmadan kış mevsimini güzel bir şekilde atlatacağız." ifadesini kullandı.

Mersin'de kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor

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Mersin, kar, 112, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor - Son Dakika


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