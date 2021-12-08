Mersin'de kar yağan yaylaların yolları açıldı - Son Dakika

Mersin'de, kar yağışının etkili olduğu yaylaların yollarında kar küreme çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy yaylası ile Değnek, Tırtar ve Sadiye mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kapanan yollarda kar küreme, buzlanma riski olan yerlerde de tuzlama çalışması yaptı.

Ekiplerin, yüksek kesimlerdeki temizlik çalışmaları devam edecek.