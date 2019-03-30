Mersin'de Kar Yağışı
24 dakika önce
Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Mersin
'in Gülnar
ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Gülnar, dün geceden itibaren yağan kar nedeniyle beyaza büründü. Sabah
evlerinden çıktıklarında beyaz örtüyle karşılaşanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar ise karda çeşitli oyunlar oynadı.
Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri de yolların kapanmaması için gerekli tedbirleri aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:19 Kaynak: AA
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