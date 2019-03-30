Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kar Yağışı

Mersin'de Kar Yağışı

24 dakika önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Mersin'de Kar Yağışı, System.String[]
Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Gülnar, dün geceden itibaren yağan kar nedeniyle beyaza büründü.

Sabah evlerinden çıktıklarında beyaz örtüyle karşılaşanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar ise karda çeşitli oyunlar oynadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri de yolların kapanmaması için gerekli tedbirleri aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:19 Kaynak: AA

Gülnar, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı Sosyal Medyada Fuhuş Rezaleti! Ellerini Bağlayıp Cinsel İlişki Görüntülerini Çektiler Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor Hulusi Akar Suriye Sınırındaki İleri Müşterek Harekat Merkezinin Açılışına Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 15:43:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]