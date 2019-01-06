Mersin'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Mersin'in yüksek kesimlerinde bu sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı Toroslar'ı beyaza bürürken, vatandaşlar da soğuğa rağmen karın tadını çıkarıyor.

Mersin'in yüksek kesimlerinde bu sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı Toroslar'ı beyaza bürürken, vatandaşlar da soğuğa rağmen karın tadını çıkarıyor.



Sabaha karşı başlayan kar yağışı, özellikle merkez Toroslar ilçesinin yaylalarında etkili oldu. İlçeye bağlı Arslanköy, Gözne, Ayvagediği ve Kepirli yaylaları beyaza bürünürken, kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi aştı.



Kar görmek isteyen vatandaşlar ise soğuğa aldırmadan yayla köylerine akın ederken, kartpostallık görüntüleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşımda bulundu. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

"3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi

Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı

İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti

Son Dakika! ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek