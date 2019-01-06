Mersin'de Kar Yağışı Etkili Oluyor
16 dakika önce
Mersin'in yüksek kesimlerinde bu sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı Toroslar'ı beyaza bürürken, vatandaşlar da soğuğa rağmen karın tadını çıkarıyor.
Mersin'in yüksek kesimlerinde bu sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı Toroslar'ı beyaza bürürken, vatandaşlar da soğuğa rağmen karın tadını çıkarıyor.
Sabaha karşı başlayan kar yağışı, özellikle merkez Toroslar ilçesinin yaylalarında etkili oldu. İlçeye bağlı Arslanköy, Gözne, Ayvagediği ve Kepirli yaylaları beyaza bürünürken, kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi aştı.
Kar görmek isteyen vatandaşlar ise soğuğa aldırmadan yayla köylerine akın ederken, kartpostallık görüntüleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşımda bulundu. - MERSİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:00 Kaynak: İHA
"3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi
Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı
İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti
Son Dakika! ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek