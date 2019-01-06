Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Mersin'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

16 dakika önce

Mersin'in yüksek kesimlerinde bu sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı Toroslar'ı beyaza bürürken, vatandaşlar da soğuğa rağmen karın tadını çıkarıyor.

Mersin'de Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Mersin'in yüksek kesimlerinde bu sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı Toroslar'ı beyaza bürürken, vatandaşlar da soğuğa rağmen karın tadını çıkarıyor.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı, özellikle merkez Toroslar ilçesinin yaylalarında etkili oldu. İlçeye bağlı Arslanköy, Gözne, Ayvagediği ve Kepirli yaylaları beyaza bürünürken, kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi aştı.

Kar görmek isteyen vatandaşlar ise soğuğa aldırmadan yayla köylerine akın ederken, kartpostallık görüntüleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşımda bulundu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

Toroslar, Mersin, Kar, Güncel
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