MERSİN'DE KAR YÜKSEK KESİMLERDE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika

MERSİN'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Erdemli ilçesinde kapanan yollarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Torosların yüksek kesimlerinde yağan kar nedeniyle yollar kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı. 800 rakımda başlayan kar yağışı yer yer tipiye dönüştü. Kar yağışının etkili olduğu Erdemli-Ayrancı karayolunun 20'inci kilometresinde ulaşım yer yer trafiğe kapandı. Erdemli Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin müdahalesi ile kapanan yol ulaşıma açıldı. Ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşları yola zincirsiz çıkmamaları konusunda uyardı.

EĞİTİME KAR ENGELİ

Erdemli, Silifke ve Mut ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerdeki okulların tatil edildiği, Gülnar'da ise uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.