Mersin'de kara yollarındaki levhaları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Mersin'de kara yollarındaki levhaları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde kara yollarındaki yön ve işaret levhalarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kara yollarındaki yön ve işaret levhalarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Çamalan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 15 yön ve işaret levhası bulundu.
Ekipler, yaptıkları incelemede levhaların yol üzerinde takılı bulundukları yerlerden sökülerek çalındığını tespit etti.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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