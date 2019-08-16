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Mersin'de Karakucak Güreşleri'ne doğru

35 dakika önce

Mersin'in Toroslar Belediyesi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak düzenlediği Karakucak Güreşleri, 24 Ağustos'ta başlayacak.

Mersin'de Karakucak Güreşleri'ne doğru, System.String[]
Mersin'in Toroslar Belediyesi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak düzenlediği Karakucak Güreşleri, 24 Ağustos'ta başlayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 6. kez düzenlenecek olan etkinliğin ilki 24 Ağustos'ta Soğucak Mahallesi'ndeki güreş alanında yapılacak.
Minikler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenecek ilk müsabakaların ardından, minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde sporcuların mücadele edeceği ikinci etkinlik de 31 Ağustos'ta Ayvagediği Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.
Müsabakaların sonucunda dereceye girenlere para ödülü verilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, etkinliğe katılacak sporculara başarılar dilediğini belirtti.
Zafer Haftası, Toroslar, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:07 Kaynak: AA
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