Mersin'de karantina süresi dolan 170 kişi evlerine uğurlandı - Son Dakika

Polis araçları eşliğinde araçlar Adana ve Hatay 'a gitti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta kalan kişiler, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak otobüslere bindirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 170 Türk vatandaşının, Mersin'deki 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Suudi Arabistan 'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilerek, Mersin 'de karantina süreçlerini tamamlayan 170 kişi evlerine uğurlandı.

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