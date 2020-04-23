Mersin'de karantina yurdunda kalan çocuklara palyaçolu 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

Mersin'de, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda gözlem altına alınan ailelerin çocuklarının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sürpriz etkinlikle kutlandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdu'na yerleştirilen ailelerin çocukları için yurt yönetimi ve personeli etkinlik düzenledi.

Odalarında, karantinada kalan çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sosyal mesafe kuralına uyularak 23 Nisan kutlaması yapıldı.

Çocukların bulunduğu odanın önündeki koridoru Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen personel, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Sürpriz etkinlikte palyaço eşliğinde eğlenen ve büyük mutluluk yalayan çocuklar, bir süre oyuncaklarla oynayıp yurt personeline teşekkür etti.

Aileler de sürpriz etkinlik dolayısıyla yurt yönetimine teşekkürlerini iletti.