Mersin'de karantinası biten 170 kişi memleketlerine gönderildi - Son Dakika

Korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde 30 Nisan'da Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilerek karantinaya alınan 170 kişi, 14 günlük süreyi doldurarak bugün memleketlerine gönderildi. Karantinası biten vatandaşlara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından birer fidan hediye edildi.



Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdu'nda geçiren 170 Türk vatandaşı, Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile emniyet görevlileri tarafından tek tek otobüslere yerleştirildi. Yurt bahçesinde valizleriyle birlikte tek sıra halinde otobüse binmek için bekleyen vatandaşlar, geniş güvenlik önlemleri altında ateşleri ölçülerek otobüslere alındı. Otobüslere sosyal mesafe kurallarına uyularak her koltukta bir kişi olacak şekilde oturtulan 170 kişi, 8 otobüsle memleketlerine doğru yola çıktı.



Vatandaşlar, memleketlerinde ailelerine teslim edilecekler.



Öte yandan vatandaşlara Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından birer fidan hediye edildi. - MERSİN