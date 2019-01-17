Son Dakika Haberleri: Mersin'de Karaya Oturan Gemi İçin Satış Kararı

Mersin'de Karaya Oturan Gemi İçin Satış Kararı

1 saat önce

Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında fırtına ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturan kargo gemisi için acil satış işlemi başlatıldı.

Mersin'de Karaya Oturan Gemi İçin Satış Kararı, System.String[]
Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında fırtına ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturan kargo gemisi için acil satış işlemi başlatıldı.

Geçmiş yıllarda canlı hayvan naklinde kullanılan ve haciz kararı nedeniyle liman yakınlarında demirli bulunan "Wardeh" isimli kargo gemisi, salı günü etkili olan fırtına nedeniyle sürüklenip karaya oturduğu yerde kaderini bekliyor.

Kıyının yaklaşık 150 metre açığında bulunan ve bir kısmının yan yattığı gözlenen Lübnan bandıralı gemi için Mersin Liman Başkanlığınca acil satış işlemi başlatıldığı öğrenildi.

Kararın, deniz trafiğini tehlikeye atan gemilere yönelik ilgili kanun maddesi gereğince alındığı belirtildi.

Alt kısmı kuma saplandığı tespit edilen gemi, deniz polisi, liman başkanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince de herhangi bir olumsuzluğa karşı sık sık kontrol ediliyor.

Yetkililer, gemiden herhangi bir sızıntı olmadığını bildirildi.

Öte yandan geminin karaya oturduğu bölgede, bir mendirek de kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle suya gömüldü.

Gemide görevli 2 personel, dün askeri helikopterle gerçekleştirilen operasyonda bulundukları yerden kurtarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:03 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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