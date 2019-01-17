Son Dakika Haberleri: Mersin'de Karaya Oturan Gemide Sızıntı İncelemesi

Mersin'de Karaya Oturan Gemide Sızıntı İncelemesi

1 saat önce

MERSİN'de fırtına nedeniyle sürüklenip karaya oturan 'Wardeh' isimli kargo gemisinin çevresinde, akaryakıt sızıntısına karşı inceleme yapıldı.

Mersin'de Karaya Oturan Gemide Sızıntı İncelemesi, System.String[]
MERSİN'de fırtına nedeniyle sürüklenip karaya oturan 'Wardeh' isimli kargo gemisinin çevresinde, akaryakıt sızıntısına karşı inceleme yapıldı.

10 Nisan 2018'den bu yana Mersin Limanı sahasında demirli bulunan Lübnan bandıralı kargo gemisi 'Wardeh', önceki gün fırtına nedeniyle bulunduğu noktadan sürüklenmeye başladı. Liman mendireğine yaklaşık 500 metre uzaklıkta karaya oturan gemideki 2 personel, dün askeri helikopterle kurtarıldı.

İNCELEME YAPILDI

Bugün sabah saatlerinde ise deniz polisi ve liman görevlileri, tanklarında 400 ton yakıt ile 20 ton yağ bulunan geminin çevresinde sızıntıya karşı inceleme yaptı. Geminin batma tehlikesinin olup olmadığının, dalgıçların dip taraması sonucu netlik kazanacağı belirtildi.

Öte yandan, Mersin Liman Başkanlığı'nın hacizli geminin satışına yönelik işlem başlattığı bilgisine ulaşıldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:12 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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