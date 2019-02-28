Son Dakika Haberleri: Mersin'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Mersin'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

1 saat önce

Mersin'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Mersin'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, System.String[]
Mersin'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yukarı Burhan Mahallesi'nde yaşayan aynı aileden 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşuların haber vermesiyle olay yerine giden sağlık görevlilerince, zehirlenenlerden emekli imam Hüseyin Deveci'nin öldüğü belirlenirken, Emine Deveci ile Ali Şahin Doğdu, ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:39 Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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