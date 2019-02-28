Mersin'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
1 saat önce
Mersin'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişiden biri hayatını kaybetti.
Mersin
'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişiden biri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz
ilçesine bağlı Yukarı Burhan Mahallesi'nde yaşayan aynı aileden 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşuların haber vermesiyle olay yerine giden sağlık görevlilerince, zehirlenenlerden emekli imam Hüseyin Deveci'nin öldüğü belirlenirken, Emine Deveci ile Ali Şahin
Doğdu, ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:39 Kaynak: İHA
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