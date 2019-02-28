Son Dakika Haberleri: Mersin'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Mersin'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

52 dakika önce

Mersin'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi tedavi altına alındı.

Mersin'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Mersin'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi tedavi altına alındı.

Merkez Akdeniz ilçesi Burhan Mahallesi'ndeki evlerinde emekli imam Hüseyin Deveci, Emine Deveci (32) ve Ali Şahin Doğdu'nun (46) hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiği belirlenen 3 kişiyi ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hüseyin Deveci müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:19 Kaynak: AA

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