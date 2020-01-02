Mersin'de karda kaybolan adamı arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de karda kaybolan adamı arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika

Mersin'de karda kaybolan adamı arama çalışmaları yeniden başladı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde karda kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı arama çalışmaları yeniden başlatılıyor.

Mersin'de karda kaybolan adamı arama çalışmaları yeniden başladı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde karda kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı arama çalışmaları yeniden başlatılıyor.


Edinilen bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta 3 kişiyle yaylada bulunduğu öğrenilen Ali Kaçar, yoğun kar yağışı nedeniyle beraberindekilerle birlikte kayboldu. Gelen ihbarla 3 kişi kurtarılırken, tüm aramalara rağmen Ali Kaçar'ın izine rastlanılmadı. Bölgede Kaçar'ın bulunması için jandarma, AFAD, Erdemli Belediyesi ekipleri günlerce arama yaptı.


Yoğun tipi sebebiyle bir süre ara verilen arama kurtarma çalışmalarına, gece boyu ve gündüz de devam eden yol açma çalışması sonrası tekrar başlandı. Arama çalışma çalışmasına, jandarma, AFAD, Erdemli Belediyesi ekipleri ve avcılar 7 iş makinesiyle katıldı. Aramalarda 3 dedektör ve 2 iz takip köpeği de yer alıyor. - MERSİN

Ali Kaçar, Erdemli, Aralık, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
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