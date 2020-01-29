Mersin'de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 Aralık tarihinde çıktığı Toros dağlarının 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında karda kaybolan Ali Kaçar'ın cesedine ulaşıldı.



23 Aralık 2019 tarihinde 3 arkadaşıyla birlikte çıktığı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında kaybolan Ali Kaçar'ın bulunması için jandarma, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri 38 gündür arama çalışması yürütüyordu. Kaçar'ın cesedi, jandarma ekiplerince bugün kaybolduğu bölgede bulundu. Ali Kaçar'ın cesedinin bulunduğu bölgede jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınırken, cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının beklendiği bildirildi. - MERSİN