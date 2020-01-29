Mersin'de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı (2) - Son Dakika

Mersin'de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı (2)

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 38 gün önce çıktığı Musabozulduğu Yaylası'nda karda kaybolan Ali Kaçar'ın cesedine ulaşıldı.

Mersin'de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı (2), System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde 38 gün önce çıktığı Musabozulduğu Yaylası'nda karda kaybolan Ali Kaçar'ın cesedine ulaşıldı.


23 Aralık 2019 tarihinde 3 arkadaşıyla birlikte çıktığı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda kaybolan Ali Kaçar'ın (63) bulunması için jandarma, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri 38 gündür arama çalışması yürütüyordu. Kaçar'ın cesedi, jandarma ekiplerince bugün kaybolduğu bölgede karlar altında bulundu.


Kaçar'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


Kaçar, Musabozulduğu Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 3 arkadaşlarıyla birlikte kaybolmuş, AFAD, jandarma ve belediye ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlanamamıştı. - MERSİN

Ali Kaçar, Jandarma, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:57 Kaynak: İHA
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