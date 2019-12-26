Mersin'de karda kaybolan vatandaşın arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de karda kaybolan vatandaşın arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Mersin'de karda kaybolan vatandaşın arama çalışmalarına ara verildi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan vatandaşın bulunması için başlatılan ve 30 kişiyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Mersin'de karda kaybolan vatandaşın arama çalışmalarına ara verildi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan vatandaşın bulunması için başlatılan ve 30 kişiyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin- Karaman sınırında 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta 3 kişiyle yaylada bulunduğu öğrenilen Ali Kaçar (63), yoğun kar yağışı nedeniyle beraberindekilerle birlikte kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaştı. Ancak 63 yaşındaki Ali Kaçar bulunamadı. Gün boyu devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi. Yaklaşık 30 kişiden oluşan kurtarma ekibinin çalışmalarına yarın devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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