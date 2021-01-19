Karda mahsur kalan 10 tır belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kar nedeniyle mahsur kalan 10 tır, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin 1500 rakımdaki Tozlu Mahallesi'nde etkili olan kar dolayısıyla mermer taşıyan tırlar mahsur kaldı.

Sürücülerin yardım istemesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Başkanlığı karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yolu açarak araçlara ulaştı.

Bölgede, yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.