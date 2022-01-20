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Mersin'de karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'de karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

20.01.2022 12:56

Mersin'de karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıMERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Yağda ile Güzeloluk mahalleleri arasında araçlarıyla karda mahsur kalan 3 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Mersin'de karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

MERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Yağda ile Güzeloluk mahalleleri arasında araçlarıyla karda mahsur kalan 3 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kentin yüksek kesimlerinde sürdürdüğü karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ve Toroslar ilçelerinin yüksek kesimlerinde bir yandan yol açma ve tuzlama çalışması yürüten ekipler, bir yandan da gelen ihbarlar üzerine mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Erdemli'nin Yağda ile Güzeloluk mahalleleri arasında kar dolayısıyla yolda mahsur kalan bir aracın olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kısa sürede ihbarın geldiği noktaya ulaştı. Ekipler, içerisinde 3 kişinin bulunduğu aracı yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

Öte yandan, Erdemli'de Güzeloluk ve Yağda'nın yanı sıra Kızılen, Harfilli, Hacıalanı, Sorgun, Çerçili, Toros ve Aydınlar mahallelerinin yollarında da kar temizleme çalışması yürütüldü. Ayrıca Toros Mahallesinde 26 mahallenin içme suyunun temin edildiği derin kuyu sondajının yolunda da kar temizleme çalışması yapıldı.

Toroslar ilçesinde de yol açma ve tuzlama çalışmaları sürdü

Yolların açık kalması için gece-gündüz çalışma yürüten ekipler, merkez Toroslar ilçesinde de Gözne, Ayvagediği, Değirmendere, Kızılkaya, Alanyalı, Güzelyayla, Çağlarca ve Yüksekoluk mahallelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Mersin'de karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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