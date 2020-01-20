Mersin'de karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Mersin'de karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Suriye uyruklu A.B'nin kullandığı 34 GE 0213 plakalı kamyonet, Abant Çeşmesi mevkisinde yol kenarında kara saplandı.

Sürücü ile araçta bulunan A.G, A.A. ve A.A. kamyoneti saplandığı yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından aracı bulunduğu yerden çıkararak, mahsur kalanları kurtardı.

Erdemli, Suriye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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