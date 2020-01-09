Mersin'de karda mahsur kalan tek ayağı olmayan köpek kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de karda mahsur kalan tek ayağı olmayan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'de karda mahsur kalan tek ayağı olmayan köpek kurtarıldı

6 saat önce

Mersin'in Toroslar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan, tek ayağı olmayan köpek belediye ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Mersin'de karda mahsur kalan tek ayağı olmayan köpek kurtarıldı, System.String[]

Mersin'in Toroslar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan, tek ayağı olmayan köpek belediye ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi'nde vatandaşların karla kaplı yolda tek ayağı olmayan bir köpek bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 5 saat süren yol açma çalışmasının ardından ekipler, köpeğin bulunduğu yere ulaştı.

Veterinerin yaptığı ilk müdahale ve beslenmesinin ardından köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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