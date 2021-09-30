Mersin'de "Kardeşimle El Ele Halk Oyunları Festivali" düzenlendi - Son Dakika

İl Mili Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ali Kuşçu Ortaokulu tarafından organize edilen festival, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi