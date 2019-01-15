Son Dakika Haberleri: Mersin'de kargo gemisi karaya oturdu

Mersin'de kargo gemisi karaya oturdu

1 saat önce

Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında demirli bulunan kargo gemisi, şiddetli rüzgar ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturdu.

Mersin'de kargo gemisi karaya oturdu, System.String[]
Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında demirli bulunan kargo gemisi, şiddetli rüzgar ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:04 

Mersin, Ekonomi
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