Mersin'de kargo ile tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika

MERSİN'de kargo ile tarihi eser getirdiği öne sürülen ismi açıklanmayan kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaman ilinden Erdemli ilçesindeki kişiye kargo ile tarihi eser geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, tarihi sikke ve eser gönderilen kişi hakkında yapılan araştırmada, Erdemli ilçesindeki evinin dışında Silifke ilçesinde başka bir evinin daha olduğu belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve el koyma kararına istinaden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri, ilçede farklı adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin üstünde yapılan aramada, 84 sikke, 4 yüzük ve 1 tarihi obje, Silifke'deki evinde yapılan aramada ise 1 detektör, 4 muhtelif sikke, 5 yüzük, 8 hayvan figürlü heykelcik, 3 kolye ve 1 taş mühür ele geçirildi.Ele geçirilen tarihi sikke ve objeler gerekli incelemeler yapılmak üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirilirken, yakalanan şüpheli, sevk edildiği adliyede ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.