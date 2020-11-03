Son dakika haber: Mersin'de karısı ve iki akrabasını öldüren kişi intihar etti

Son dakika haber: Mersin'in Tarsus ilçesinde, karısı ve iki akrabasını tabancayla vurarak öldüren zanlı intihar etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, karısı ve iki akrabasını tabancayla vurarak öldüren zanlı intihar etti. Gültekin Ç. (32) boşanma aşamasında oldukları iddia edilen karısı Gülüser Ç'nin (24) akrabalarıyla kaldığı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki eve gitti. Karısı, kayınvalidesi Nuran A. (41) ile baldızı Mislina Y'ye (21) ateş eden zanlı, aynı silahla intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gülüser Ç. ile annesi ve kız kardeşinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Gültekin Ç, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Çiftin 2 çocuğunun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınarak, Sevgi Evleri'ne yerleştirildiği öğrenildi.

Yarbay, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Mersin'de karısı ve iki akrabasını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

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