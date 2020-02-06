Mersin'de karısı ve oğlunu rehin alan sanığın tahliye istemi reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de karısı ve oğlunu rehin alan sanığın tahliye istemi reddedildi - Son Dakika

Mersin'de karısı ve oğlunu rehin alan sanığın tahliye istemi reddedildi

6 saat önce

Mersin'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin aldığı iddiasıyla yargılanan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mersin'de karısı ve oğlunu rehin alan sanığın tahliye istemi reddedildi, System.String[]

Mersin'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin aldığı iddiasıyla yargılanan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki Nurcan A. ve avukatları katıldı. Sanık Ali A. da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlendi.

Nurcan A, hem kendisinin hem çocuklarının süreçte mağdur olduğunu belirterek, "Artık kocamla bir araya gelmemiz mümkün olmadığı için boşanma davası açtık. Belki de Ali'yi sinirlendirecek şeyler söylemeseydim olaylar büyümezdi. Süreç, beni ve çocuklarımı yıprattı; çocuklarım babalarını özlüyor. Şikayetçiyim ama tutukluluk konusunda takdir mahkemenin. Bize artık zarar vereceğini düşünmüyorum." dedi.

Sanık da eşine zarar vermediğini iddia ederek, aleyhindeki beyanları kabul etmediğini söyledi. Avukatı ise müştekinin son ifadesi, tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya katılma talebi de hakim tarafından kabul edildi.

Mersin'de 1 Eylül'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin aldığı öne sürülen Ali A, tutuklanmıştı.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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