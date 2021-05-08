Mersin'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 çocuk sahibi karısını bıçaklayarak öldüren koca, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'taki evlerinde dün 2 çocuğunun annesi Semra Ç'yi (48) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının bulunduğu bölgeyi belirledi.
Ekipler, Silifke ilçesinde olduğunu tespit ettiği zanlıyı kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.
Zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, aralarındaki tartışmanın da aile içi geçimsizlik nedeniyle çıktığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Erdemli'de dün Semra Ç. (48) evlerinin banyosunda bıçaklanarak öldürülmüş bulunmuştu. İki çocuk annesi kadını öldürdüğü iddia edilen kocası A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Kaynak: AA
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