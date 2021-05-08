Mersin'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Erdemli'de dün Semra Ç. (48) evlerinin banyosunda bıçaklanarak öldürülmüş bulunmuştu. İki çocuk annesi kadını öldürdüğü iddia edilen kocası A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, aralarındaki tartışmanın da aile içi geçimsizlik nedeniyle çıktığını söylediği öğrenildi.

Ekipler, Silifke ilçesinde olduğunu tespit ettiği zanlıyı kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'taki evlerinde dün 2 çocuğunun annesi Semra Ç'yi (48) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının bulunduğu bölgeyi belirledi.

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