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Mersin'de "Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı" düzenlendi
6 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde "Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı" düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:20 Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesinde "Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı" düzenlendi. Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Organize Sanayi Konferans ve Fuar Salonunda düzenlenen fuarın açılışında, öğrencilere kariyer planlaması konusunda tavsiyelerde bulundu. Silifke Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi ise gençlerin doğru karar verme konusunda bu etkinliğin oldukça önemli olduğunu kaydetti.
Fuar kapsamında farklı üniversitelerden gelen akademisyenler konferans verdi.
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