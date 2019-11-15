Mersin'de "Kariyer Semineri" düzenlendi
6 saat önce
Mersin'de öğrenciler için "Kariyer Semineri" düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:42 Kaynak: AA
Mersin'de öğrenciler için "Kariyer Semineri" düzenlendi.
Mersin TAC Koleji tarafından düzenlenen seminerde eczacı Zuhal Kurt ve avukat Ali Nezhet Bozlu alanları hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Daha sonra katılımcılar öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
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