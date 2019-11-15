Son Dakika Haberleri: Mersin'de "Kariyer Semineri" düzenlendi
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Mersin'de "Kariyer Semineri" düzenlendi

6 saat önce

Mersin'de öğrenciler için "Kariyer Semineri" düzenlendi.

Mersin'de

Mersin'de öğrenciler için "Kariyer Semineri" düzenlendi.

Mersin TAC Koleji tarafından düzenlenen seminerde eczacı Zuhal Kurt ve avukat Ali Nezhet Bozlu alanları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Daha sonra katılımcılar öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:42 Kaynak: AA
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