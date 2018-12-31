Son Dakika Haberleri: Mersin'de Karla Kapanan Yollar Açılıyor

Mersin'de Karla Kapanan Yollar Açılıyor

57 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yollarda gerçekleştirdiği karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de Karla Kapanan Yollar Açılıyor, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yollarda gerçekleştirdiği karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, 8 ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 73 personel, 20 greyder, 7 JCB, 6 pick-up, 3 loder, 3 takip aracı, 2 kepçe ve 2 tuzlama aracı ile kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirirken, buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücülerin imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Yoğun kar yağışının, trafik akışını engellememesi için büyük çaba harcayan ekipler, karla kapanan yolları temizleyerek tuzlama çalışması yaptı. Mezitli ilçesinin Fındıkpınarı ve Demirışık mahallerindeki grup ana yollarında ve Toroslar ilçesinin Yüksekoluk, Değnek, Tırtar, Atlılar, Horozlu, Güzelyayla, Arslanköy, Gözne, Ayvagediği ve Alanyalı mahallelerinin grup yolları ile Hangediği Yaylası'nda 34 personel, 7 greyder, 5 JCB, 3 loder ve 2 tuzlama aracı ile çalışmalarını sürdürdü.

Merkez mahallelerin haricinde ise Tarsus ilçesinin Boztepe, Böğrüeğri ve Gülek mahallerinde, Gülnar ilçesinin Taşoluk, Yarmasu, İshaklar, Köseçobanlı, Gezende, Ilısu, Demirözü, Konur, Dayıcık, Kuskan, Üçoluk, Kurbağa ve Örtülü mahallelerinde de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca karda mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımları ile kurtarılırken, vatandaşlara erzak dağıtımı gerçekleştirildi.

Mut ilçesinin Kavaközü, Dağpazarı, Elmapınar, Demirkapı, Güme, Çivi, Alaçam, Diştaş, Narlıdere, Hacıilyaslı, Özlü, Esençay, Göksu, Güzelyurt, Gökçetaş mahalleleri ile Ballı Yolu, Sertavul Yolu, Kozlar Yaylası ve Derepazarı Yaylasında karla kapanan yollar temizlendi. Erdemli ilçesinin Küçük Fındık ve İçme Yaylaları ile Aydınlar, Güzeloluk, Harfilli, Yağda mahallerinde de kapanan yollar ekiplerin çalışması sonunda açıldı ve trafik akışı yeniden sağlandı. Ekipler Çamlıyayla, Mut, Silifke ilçelerinde de teyakkuzda bekleyerek hem yolları trafiğe açtı, hem de olası kapanmalara karşı tedbir aldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:43 Kaynak: İHA

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