Mersin'de Karla Kapanan Yollar Açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yollarda gerçekleştirdiği karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, 8 ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 73 personel, 20 greyder, 7 JCB, 6 pick-up, 3 loder, 3 takip aracı, 2 kepçe ve 2 tuzlama aracı ile kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirirken, buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücülerin imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Yoğun kar yağışının, trafik akışını engellememesi için büyük çaba harcayan ekipler, karla kapanan yolları temizleyerek tuzlama çalışması yaptı. Mezitli
ilçesinin Fındıkpınarı
ve Demirışık mahallerindeki grup ana yollarında ve Toroslar
ilçesinin Yüksekoluk, Değnek, Tırtar, Atlılar, Horozlu, Güzelyayla
, Arslanköy
, Gözne
, Ayvagediği ve Alanyalı mahallelerinin grup yolları ile Hangediği Yaylası'nda 34 personel, 7 greyder, 5 JCB, 3 loder ve 2 tuzlama aracı ile çalışmalarını sürdürdü. Merkez
mahallelerin haricinde ise Tarsus
ilçesinin Boztepe
, Böğrüeğri ve Gülek
mahallerinde, Gülnar
ilçesinin Taşoluk
, Yarmasu, İshaklar
, Köseçobanlı
, Gezende, Ilısu
, Demirözü
, Konur
, Dayıcık, Kuskan
, Üçoluk, Kurbağa ve Örtülü mahallelerinde de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca karda mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımları ile kurtarılırken, vatandaşlara erzak dağıtımı gerçekleştirildi. Mut
ilçesinin Kavaközü, Dağpazarı, Elmapınar, Demirkapı, Güme, Çivi, Alaçam
, Diştaş, Narlıdere
, Hacıilyaslı, Özlü, Esençay
, Göksu
, Güzelyurt
, Gökçetaş mahalleleri ile Ballı Yolu, Sertavul Yolu, Kozlar Yaylası ve Derepazarı
Yaylasında karla kapanan yollar temizlendi. Erdemli
ilçesinin Küçük Fındık ve İçme Yaylaları ile Aydınlar, Güzeloluk
, Harfilli, Yağda mahallerinde de kapanan yollar ekiplerin çalışması sonunda açıldı ve trafik akışı yeniden sağlandı. Ekipler Çamlıyayla
, Mut, Silifke
ilçelerinde de teyakkuzda bekleyerek hem yolları trafiğe açtı, hem de olası kapanmalara karşı tedbir aldı. - MERSİN