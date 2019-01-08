Mersin'de Karla Mücadele

Mersin'in Silifke ve Mut ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor.

Mersin'in Silifke ve Mut ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor.



Silifke ilçesinin yüksek rakımdaki mahallelerinde, kar yağışının etkili olduğu yollarda belediye ekiplerince yol açma çalışması yapıldı.



Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yazılı açıklamasında, iş makinelerinin yol ve mahalle merkezli kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar kar yağışı nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Ekiplerimiz mahallelerimizde muhtarlarımızla birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. Greyder, kepçe, kar kürüyen araçlarımızla hem vatandaşlarımıza hem de araç sürücülerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz." dedi.



Mut ilçesinde de karayolları ve trafik ekipleri, yoğun kar yağışı olan bölgelerde sürücülere kar lastiği ve zincir takmaları uyarısında bulundu.



İlçedeki 10 okulda eğitime 1 günlüğüne ara verilirken, iş makineleriyle kar küreme çalışmaları yapıldı.

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