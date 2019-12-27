Mersin'de karla mücadele - Son Dakika

Mersin'de kar yağışının yoğun olduğu kırsal bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.



Kar yağışının ilk yaşandığı mahallelerden olan Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nde devam eden çalışmalarla yolların kapanması engellenerek, yaşanabilecek sorunların önüne geçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın ilçe müdürlükleri aracılığıyla Mut ve Silifke'de de karla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Arslanköy Mahallesi Başpınar Yolu, Yedigöz, Çatak mevkiileri ve merkez yollarında, 2 greyder, 1 kazıcı yükleyici, 3 operatör ve 1 yardımcı personel ile çalışan ekipler, yol güvenliğini kontrol altında tutuyor.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerin tümünde kardan dolayı kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmasına devam ederken, mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetişiyor. Mut'ta da kar yağışından etkilenen yollarda karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Bu çerçevede, Mut'ta Dağpazarı, Kavaközü, Elmapazarı, Demirkapı, Çivi ve Ballı'dan oluşan Dağpazarı grup yolu ile kozlar yolunda karla kaplanan yollar ekiplerin çalışmasıyla açılıyor. Çalışmalar, 2 greyder, 2 operatör, 2 yardımcı personel ve 1 pikap olmak üzere iki vardiyada 12 kişi tarafından yürütülüyor.



Silifke İlçe Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ise Mara, Çatak, Kıca, Ayaştürkmenli, Kocaoluk ve Ören mahallelerinde karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar 2 greyder ve 2 destek aracıyla 6 personel tarafından sürdürülüyor. - MERSİN