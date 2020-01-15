Mersin'de karla mücadele çalışması sürüyor - Son Dakika

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kent genelinde kar yağışının devam ettiği bölgelerde yoğun çalışma yürütüldüğü bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, gelen ihbarlara hızlı bir şekilde müdahale ederek, yoğun kardan dolayı kapanan yolları açıyor, karda mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları kurtarıyor. Ekipler, buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını da aynı titizlikle sürdürüyor. Erdemli ilçesi Tozlu Mahallesi'nde yaşayan ve yolları ekipler tarafından açılan Abdi Arslan, "Çok zor durumdaydık. Ahırlarımıza, evlerimize giremiyorduk. Çok aşırı kar yağdı. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bundan iyisi olamazdı, çok güzel hizmet verdiniz. Yollarımızı çok güzel açtınız. Size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Belediye ekipleri, Erdemli ilçesine bağlı Sorgun ve Şahna mahallelerinin yanı sıra tüm ilçelerde gerekli görünen mahallerin yollarında, trafik akışının sekteye uğramaması için tuzlama çalışmaları da yapıyor. Ekipler, plan ve programları çerçevesinde gelen ihbarlara müdahale ederek, tuzlama çalışmalarına devam edecek. Toroslar Ayvagediği ve Kurudere mahallelerinden gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, çadırlarda yaşayan Yörükler'e de yardım elini uzattı.



Öte yandan, gelen ihbar üzerine Erdemli ilçesi Sıraç Mahallesi Çamurlu mevkisinde mahsur kalan vatandaşlara ulaşan ekipler, kardan kapanan yolda mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde jandarma ekiplerine teslim etti. Jandarmadan gelen ihbarı değerlendiren ekipler tarafından Hacıalanı Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaş da gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucunda kurtarıldı.



Silifke Kocaoluk, Sarıaydın, Ayaştürkmenli, Çatak, Mara ve Ören'de 1 greyder, 1 kanal kazıcı, 1 çift kabin pikap, 5 personel ile karla mücadeleye devam eden ekipler, ilçede oluşabilecek her türlü olumsuzluklara müdahale ediyor.



Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi Kavaklıpınar mevkisinde gerçekleşen ve karayollarına ait olan yolda gerçekleşen kazaya da anında müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu hızlı bir şekilde açtı.



Ekipler, Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi'nde de tüm cadde ve sokaklarda yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - MERSİN