Son Dakika Haberleri: Mersin'de karşı şeride geçen tır dehşet saçtı: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de karşı şeride geçen tır dehşet saçtı: 4 yaralı

Mersin'de karşı şeride geçen tır dehşet saçtı: 4 yaralı

32 dakika önce

Mersin'de karşı şeride geçen tır dehşet saçtı: 4 yaralı - Tır iki otomobile çarptı: 4 yaralıMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda karşı şeride geçen tıra iki otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mersin'de karşı şeride geçen tır dehşet saçtı: 4 yaralı

- Tır iki otomobile çarptı: 4 yaralı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda karşı şeride geçen tıra iki otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Çöplü mevkisinde meydana geldi. Damlama'dan Tarsus'a seyir halinde olan 27 BPD 20 plakalı tırın sürücüsü Mehmet Gökçeoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp refüjleri kırarak karşı şeride geçti. Yan yatarak durabilen tekstil yüklü tıra, karşı yönden gelen Bülent Arıcı idaresindeki 01 EIA 21 ile Abbas Yiğit yönetimindeki 01 AAE 123 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüleri Bülent Arıcı, Abbas Yiğit, tır sürücüsü Mehmet Gökçeoğlu ve otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan dolayı dört şeritli otoyol trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışmalara başladı.

Savaş alanına dönen otoyolda çalışmalar devam ediyor.

Mersin'de karşı şeride geçen tır dehşet saçtı: 4 yaralı

TEM Otoyolu, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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