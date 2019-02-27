Mersin'de Kasa Hırsızları Kaçamadı

Mersin'de kasa hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 kişi, önce güvenlik kameralarına, ardından polise yakalandı.

Mersin'de kasa hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 kişi, önce güvenlik kameralarına, ardından polise yakalandı.



Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde farklı zamanlarda meydana gelen kasa hırsızlığı olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerindeki ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



Kamera görüntülerinden zanlıları tespit eden polis, M.O., T.Z. ve Ö.Ş. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların, girdikleri iş yerlerindeki kasaları sert bir cisimle açarak veya tamamen kasayı götürerek 77 bin TL, 33 bin 300 dolar ve 400 euro ile çok sayıda elektronik malzeme çaldıkları belirtildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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