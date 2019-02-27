Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kasa Hırsızları Kaçamadı

Mersin'de Kasa Hırsızları Kaçamadı

42 dakika önce

Mersin'de kasa hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 kişi, önce güvenlik kameralarına, ardından polise yakalandı.

Mersin'de Kasa Hırsızları Kaçamadı, System.String[]
Mersin'de kasa hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 kişi, önce güvenlik kameralarına, ardından polise yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde farklı zamanlarda meydana gelen kasa hırsızlığı olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerindeki ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kamera görüntülerinden zanlıları tespit eden polis, M.O., T.Z. ve Ö.Ş. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların, girdikleri iş yerlerindeki kasaları sert bir cisimle açarak veya tamamen kasayı götürerek 77 bin TL, 33 bin 300 dolar ve 400 euro ile çok sayıda elektronik malzeme çaldıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:23 Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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