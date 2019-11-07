Son Dakika Haberleri: Mersin'de kasaplar denetlendi
Son Dakika Güncel Mersin'de kasaplar denetlendi

Mersin'de kasaplar denetlendi

7 saat önce

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kasaplarda denetim yaptı.

Mersin'de kasaplar denetlendi, System.String[]

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kasaplarda denetim yaptı.

Ekipler, yaklaşık 182 kasapta et ve et ürünleri, hijyen koşulları ile iş yeri ruhsatlarını inceledi.

Eksiklikleri olan işletmelere yasal işlem uyguladı.

Tarsus Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü! Bülent Arınç, "KHK faciadır" sözleriyle ilgili geri adım attı: KHK faciadır dememeliydim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:23:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de kasaplar denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]