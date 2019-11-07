Mersin'de kasaplar denetlendi
7 saat önce
Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kasaplarda denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kasaplarda denetim yaptı.
Ekipler, yaklaşık 182 kasapta et ve et ürünleri, hijyen koşulları ile iş yeri ruhsatlarını inceledi.
Eksiklikleri olan işletmelere yasal işlem uyguladı.
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