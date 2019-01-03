Mersin'de Katı Atıktan 47 Bin 812 Megavat Elektrik Üretildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi
'nin 2018 yılında 594 bin 972 ton katı atığı bertaraf ettiği, bertaraf edilen atıklardan 47 bin 812 megavat elektrik üretimi gerçekleştirdiği bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2018'de hayata geçirilen projeler ile 2019'da yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler verildi. Açıklamaya göre, ulaşımdan altyapıya, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan projelerden kırsal kalkınmaya, sosyal hizmetlerden sanatsal faaliyetlere kadar her alanda 2018 yılı yatırımlarla, projelerle ve etkinliklerle dolu dolu geçti.
2018 yılında yapımı kısa sürede tamamlanan Egemenlik Katlı Kavşağı, Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, Tarsus Zeytin
Yaprak Salamura Tesisi, Yenişehir
Bölge Parkı içerisinde Emekli Dinlenme Evi, Gençlik Lokali, Çocuk Danışma Merkezi, Zeytin Dalı Anıtı, gibi önemli projeler Mersin halkına kazandırıldı.
Özellikle son iki yıldır sahillerde başlayan dönüşüm ile Mersin sahil şehri kimliğine yakışır bir hale geldi. Sokakların denize çıktığı kent Mersin'de sporu, doğayı, denizi seven tüm vatandaşlar 2018 yılında daha nezih ve modern bir sahile kavuştu. Mezitli
Sahil Alanında Kentsel Tasarım Çalışmalarını tamamlayarak Akdeniz
'e yakışır bir sahil kimliği kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir sahil bandı yenileme çalışmalarına da hızla devam ediyor. Sadece sahillerde değil plajlarda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında ikinci mavi bayrağı ise Susanoğlu Halk Plajı'na kazandırdı.
Çevreyi koruyan projeleri ile pek çok ödüle layık görülen Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar
, Tarsus Gürlü, Silifke Göksu
ilçelerinde hizmet eden katı atık düzenli depolama alanında toplam 594 bin 972 ton atığı bertaraf etti. Bertaraf edilen atıklardan ise 47 bin 812 MW elektrik üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca deniz kirliliği ile mücadele kapsamında, 2018 yılında 3 yeni deniz denetim aracı ve deniz süpürgesi filoya eklendi.
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