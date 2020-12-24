Mersin'de Katolik ile Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika

Mersin'de Latin İtalyan Katolik ile Ortodoks kiliselerinde ayin yapıldı.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve ışıklarla donatılan Latin İtalyan Katolik Kilisesindeki ayine, Hristiyanlar Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriş yaptı, ateşleri ölçüldü.

Peder Rosham Cordeiro'nun yönettiği ayinde, mum yakıldı, ilahiler ve İncil'den bölümler okunup dualar edildi.

Sosyal medyadan canlı yayınlanan ayine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

Seçer, yaptığı konuşmasında, Noel'in tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Seçer, "İnancımız tek, Allahımız tek. Ortak hedefimiz doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, adalet ve insanlarla hangi dinden olursa olsun kardeşçe yaşamak. Hepimiz aynı Allah'ın önünde secde ediyoruz. Dualarımız dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) illetinden bir an önce kurtulması yönünde olacak." diye konuştu.

Cumhuriyet Alanı'ndaki Mersin Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayin ise sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.

Ayini peder İspir Coşkun Teymur yönetti.

Işıklarla süslenen kilisedeki ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu.

Noel Bayramı'nın sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini dileyen Teymur, Kovid-19'un de en kısa sürede son bulmasını temenni etti.